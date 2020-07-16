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بينهم مديرة بإدارة العبور التعليمية.. القبض على 5 متهمين في رشوة قدرها 1.4 مليون جنيه

07:11 م الخميس 16 يوليه 2020
بينهم مديرة بإدارة العبور التعليمية.. القبض على 5 متهمين في رشوة قدرها 1.4 مليون جنيه

تعبيرية

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، ومحاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات، وذلك لطلب المتهمين من الأول حتى الثالث لمبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي 700 ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة.

وتأتي الرشوة مقابل قيامهم بنهو إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات.

هيئة الرقابة الإدارية إدارة العبور التعليمية مديرية التربية والتعليم الرشوة

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