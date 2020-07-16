اليوم.. إقلاع وهبوط 128 رحلة بمطار القاهرة تقل 13 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع وهبوط 128 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم، ومن المنتظر أن تنقل الرحلات على متنها خلال الـ24 ساعة حوالي 13670 راكبا من جنسيات مختلفة بصالات السفر والوصول.

وقالت مصادر بالمطار، إن التشغيل بصالات السفر والوصول يشهد على مدار اليوم ارتفاعا بأعداد الرحلات وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي ومنذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم الخميس يتضمن 65 رحلة سفر تنقل على متنها 4194 راكبًا من جنسيات مختلفة اقدر منها حوالي 13 رحلة، بينما يستقبل المطار 63 رحلة وصول على متنها 9476 راكبا من جنسيات مختلفة وصلت منها حوالي 10 رحلات من عدة وجهات، سواء أمريكية أو أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية.

وأوضحت المصادر، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.