التعليم العالي: استئناف أعمال مكتب التنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة

كتبت- داليا شبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020، بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

ويستقبل المكتب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

وأكدت وزراة التعليم العالي، في بيان اليوم الخميس، على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.