مصر للطيران: إقلاع 18 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير رحلات الدولية، اليوم الخميس، إلى 16 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان لها اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- الكويت - أثينا - ميلانو - باريس - نيويورك - عنتيبي - فرانكفورت - بروكسل - البحرين - بيروت - بانكوك - الشارقة - أديس أبابا) ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والمدينة المنورة والرياض وذلك لنقل ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.

وأكدت الشركة الوطنية، أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.