وفد "الإعلاميين" يقدم التهنئة لرئيس الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

توجه وفد من مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى مقر الهيئة الوطنية للصحافة، لتوجيه التهنئة لعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس الهيئة، وضم وفد مجلس النقابة محجوب سعدة، السكرتير العام، وخالد فتوح، ونادية مبروك، وأيمن عدلي، أعضاء المجلس.

وأكد نقيب الإعلاميين، خلال اللقاء، أن النقابة حريصة على التواصل المستمر مع الهيئات الإعلامية، إيمانا منا بالعمل التكاملي الذي يؤتي ثماره في مصلحة الوطن.

وأضاف: وجدت شخصية وطنية مهنية محترمة لديها طموح كبير تسعى لإحداث نقلة كبيرة للمؤسسات الصحفية تمثلت في المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

واختتم نقيب الإعلاميين: أتمنى للجميع التوفيق، وأتفاءل بقوة بتشكيلات الهيئات الإعلامية الجديد وأكررها دوما: اختيار أصاب أهله.