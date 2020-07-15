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الحكومة توافق على قرار بشأن شروط التملك لواضعي اليد بسيناء

05:59 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الحكومة توافق على قرار بشأن شروط التملك لواضعي اليد بسيناء

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء.

ويمنح القرار الحكومي راغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.

رئيس مجلس الوزراء تملك واضعي اليد شبه جزيرة سيناء الحكومة

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