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قبل التغييرات.. تعرف على الشروط الواجب توافرها في رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف

04:49 م الأربعاء 15 يوليه 2020
قبل التغييرات.. تعرف على الشروط الواجب توافرها في رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

تجري الهيئة الوطنية للصحافة، لقاءات خلال الفترة الحالية مع عدد من المرشحين والمتقدمين لتولي مهام رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية خلال التغييرات المزمع إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينشر "مصراوي" الشروط الواجب توافرها في قيادات الصحف القومية.

وحدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية؛ حيث نصت المادة "43" على أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية، ما يأتي:

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو الاقتصادي أو المالي أو الإداري، لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

3- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية.

بينما نصت المادة ٤٨ التي حددت الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير على ما يلي:

1- أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

2- أن يكون متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهماً في ملكية أية مؤسسة صحفية.

بينما نصت المادة "49" على أن يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.

الهيئة الوطنية للصحافة مجالس إدارات الصحف الصحف القومية

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