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حسام الخولي: تشكيل التحالف الانتخابي لـ"الشيوخ" تم دون محاصصة

03:08 م الأربعاء 15 يوليه 2020
حسام الخولي: تشكيل التحالف الانتخابي لـ"الشيوخ" تم دون محاصصة

حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ تم تشكيله بالتوافق دون المحاصصة لأي حزب في النسب داخل القائمة، وإن الكل استرضى بما حصل عليه من مقاعد .

جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم الأربعاء، لإعلان تفاصيل القائمة الانتخابية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد علي بلال، حزب حماة الوطن، وأسامة بديع، ممثلًا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس علي عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية .

حسام الخولي تشكيل التحالف الانتخابي حزب مستقبل وطن

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