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الزراعة: ضبط منتجات ومصنع أعلاف غير مرخص في الدقهلية

09:34 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الزراعة: ضبط منتجات ومصنع أعلاف غير مرخص في الدقهلية

الدكتور طارق سليمان

كتب - أحمد مسعد:

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات التفتيش والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف من أجل توفير أعلاف صحية وآمنة تتماشى مع ما تشهده مصر حاليا من تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم ضبط شركة بمحافظة الدقهلية تقوم بتصنيع أكثر من 10 منتجات إضافات علفية بدون تسجيلها فى وزارة الزراعة، وفى مصنع غير مرخص، ووجود أدوية بيطرية مقلدة ومغشوشة لأصناف مسجلة ومتداولة بالأسواق، وفي مخزن غير مرخص، وتم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات من الإدارة العامة ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة بالدقهلية، وتمت مداهمة مقر الشركة بأحد مراكز محافظة الدقهلية والتحفظ على مقر الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

وأضاف سليمان، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يهيب بمربي ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك من وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة والتواصل مع القطاع على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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