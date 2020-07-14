"التعليم": امتحان اللغة الأجنبية الثانية خالٍ من العيوب الفنية

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، اليوم الثلاثاء، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأكد حجازي على مديري المديريات التعليمية التأكد من تسليم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف غلى المجموع (التربية الوطنية) بعد أداء الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وتم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

وشددت الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، على سلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 592 ألفًا و307 طلاب وطالبات، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.