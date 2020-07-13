برلمانية: لا خوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة
(مصراوي):
قالت فايقة فهيم إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن مصر القوية الراسخة التي يضع لها الجميع ألف اعتبار، ذات الثقل الإقليمي والدولي، رجعت بقوة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح فيما فشل فيه غيره.
وأضافت في بيان أصدرته اليوم، هناك حدثين ذات دلالة ورسالة لكل ذي عينين، الحدث الأول هم "حسم 2020"، وما فيه من تدريبات ومناورات حيَّة شهدتها جبهتنا الغربية، أثبتت خلالها جدارة وتفوّقا عسكريًّا ملحوظًا، في تعاملها في مختلف الظروف والصعوبات، لمواجهة التحدّيّات الخطيرة التي تتربّص بمصرنا الحبيبة هذه الأيام من جهات عِدَّة.
وأردفت "فهيم"، هذه المناورات "حسم 2020" تُوجِّه تحذيرًا شديد اللهجة لأى شخص تُسوِّل له نفسُه- مجرَّد التفكير- فى الاعتداء على حُرُمات وثوابت مصرية، أو المساس بأمنها وسلامة شعبها وأرضها وحقوقها.
وتابعت أما الحدث الثاني، فهو افتتاح مشروع "الأسمرات 3" ضمن المبادرات الرئاسية بتوفير "حياة كريمة" لكل مصري، والسعي نحو الانتهاء بل القضاء تمامًا على العشوائيات في مصرنا الحبيبة.
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