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أبو شقة: الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية في الجمهورية

09:08 م الإثنين 13 يوليه 2020
أبو شقة: الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية في الجمهورية

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرار خوض الحزب انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في كل محافظات الجمهورية.

وأكد "أبو شقة" أن حزب الوفد كحزب فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية يمثل عمود الخيمة في أي بناء ديمقراطي القائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعلن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي خلال ساعات بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

بهاء الدين أبو شقة انتخابات مجلس الشيوخ حزب الوفد

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