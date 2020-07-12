ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، في تراجع طفيف عن أمس الذي شهد تسجيل 923 حالة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى وفاة 89 حالة جديدة، في زيادة كبيرة عن أمس الذي شهد وفاة 67 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إلى خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.