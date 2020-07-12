غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 15 ساعة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع عن مناطق منشية البكري ومناطق سراي القبة، ومنطقة طومان باي، وشارع سنان، شارع العزيز بالله، شارع بن سندر وشارع ناصوح.
وأضافت الشركة أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الاثنين وحتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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