أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 15 ساعة

04:54 م الأحد 12 يوليه 2020
غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 15 ساعة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع عن مناطق منشية البكري ومناطق سراي القبة، ومنطقة طومان باي، وشارع سنان، شارع العزيز بالله، شارع بن سندر وشارع ناصوح.

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الاثنين وحتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: "تطوير المناطق غير الآمنة" يخرج مليون مواطن من براثن الفقر والجهل والتطرف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تصعيد جديد".. الأهلي يخاطب رئيس الحكومة للتدخل في أزمة "فيديو" مرتضى