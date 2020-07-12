وزير الإسكان: كامل محافظات الجمهورية خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إن الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة تم تقسيمها إلى 4 درجات من الخطورة.

واضاف الجزار: ومع كل نوع من هذه الدرجات، تم وضع سياسات التعامل بدءًا من نقل السكان إلى وحدات سكنية في أقرب موقع، إذا كانوا يقعون في مناطق خطورة على حياتهم؛ سواء أكانوا تحت سفوح الجبال، وما إلى ذلك، إلى التعويض المادي وتقنين الحيازة وتوفير المسكن البديل.

وأوضح وزير الإسكان أن توزيع هذه المناطق كان على مستوى الجمهورية في 25 محافظة، 357 منطقة ذات خطورة، استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر 29%، تليها محافظة الإسماعيلية، وأقل المحافظات كانت مطروح وأسيوط والشرقية.

وأضاف الجزار أن 357 منطقة بما يشملها من 242 ألفًا و905 وحدات سكنية، تم البدء الحقيقي في التصدي لهذه الشكلة في 2014، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات بلغ 61 مليار جنيه، منها أسعار أراضي فقط، و23 مليار جنيه، و38 مليار جنيه تكلفة المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم تنفيذ 296 منطقة بـ175 ألفًا و897 وحدة سكنية بنسبة 73%، وحتى أواخر ديسمبر 2020 سيكون تم الانتهاء من هذه الوحدات بالإضافة إلى الوحدات الإضافية -50 ألف وحدة- التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجزار أنه لدينا 13 محافظة في مصر تم إعلانها محافظات خالية من المناطق غير الآمنة، ومن المقرر أن تصبح كامل محافظات الجمهورية بنهاية العام الحالي خالية من المناطق غير الآمنة.

وحول المناطق غير المخططة، قال الجزار: لدينا 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، مشيرًا إلى أن تكلفة 318 مليار جنيه، هي فقط لرفع كفاءة البنية الأساسية، وليس تحويلها إلى بيئة عمرانية مناسبة.