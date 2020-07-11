بداية مبشرة لاستعادة السياحة العالمية.. برلماني يشيد بوصول 13 طائرة إلى "شرم الشيخ"

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التي أعلن فيها أن مصر استقبلت 13 طائرة في مطار شرم الشيخ الدولي منذ الأول من يوليو، وتحمل السياح من مختلف دول العالم، تعد بداية مبشرة لعودة مصر إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره بمختلف دول العالم.

وأضاف المسعود، في بيان له اليوم السبت، أنه من خلال معرفته عن قرب باللواء خالد فودة، فإنه يؤكد أنه مسؤول من طراز فريد ولا يعرف أي طريق سوى طريق النجاح، مشيرًا إلى أن ما حققته السياحة المصرية من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة داخل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، قبل ظهور فيروس كورونا، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء لسببين رئيسيين؛ الأول الاهتمام الشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه المستمر لقطاع السياحة، والسبب الثانى هو كفاءة اللواء خالد فودة في تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية ومهنية، إضافة إلى أن اللواء خالد فودة كان يحرص بنفسه في جولات قام بها إلى الخارج على الترويج للسياحة المصرية؛ ليس لشرم الشيخ وحدها ولكن لمصر كلها، ونجح في جذب السياحة العالمية لمصر وشرم الشيخ.

وقال المسعود إن أكبر دليل على ذلك هو تصريحات اللواء خالد فودة التي طالب فيها بضرورة تعريف العالم بأن مصر؛ خصوصًا شرم الشيخ والغردقة، لا تعاني جائحة كورونا، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية على استعادة السياحة العالمية لمصر فى القريب العاجل.