برئاسة كرم جبر.. "الأعلى للإعلام" يجتمع لاختيار الأمين العام في هذا التوقيت



كتب- مصراوي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الثاني بتشكيله الجديد برئاسة كرم جبر، منتصف الأسبوع الجاري، لمناقشة عدة ملفات؛ أبرزها اختيار أمين عام للمجلس ليكتمل بذلك تشكيل هيئة المكتب الذي يضم كرم جبر رئيس المجلس، وصالح الصالحي وكيل المجلس، الذي تم اختياره في أول اجتماع رسمي، بالإضافة إلى الأمين العام.



ويشغل منصب أمين عام المجلس حاليًّا الدكتور عصام فرج، وتنص المادة 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وَفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عامًّا من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغًا كاملًا.



ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.