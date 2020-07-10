الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، عدم حدوث أي مخالفات في ظهر اليوم الجمعة، وتم غلق جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وقت صلاة الجمعة فقط، التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها الوزارة وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.
وناشدت وزارة الأوقاف، جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها، حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.
وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.
ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
80235
عدد المصابين
-
23274
عدد المتعافين
-
3702
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12192761
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
552534
عدد الوفيات
إعلان