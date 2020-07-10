"شركات الطيران" تطلق فيديو لتوعية الركاب بإجراءات السفر في ظل جائحة كورونا

كتب- محمد عبيد:

أطلقت تحالفات شركات الطيران الثلاث والأشهر على مستوى العالم (One World – Sky Team – Star Alliance)، فيديو تحت عنوان "عزيزي المسافر – Dear Travellers" لتوعية الركاب وتوضيح الإجراءات المتبعة من شركات الطيران لضمان سلامة الركاب عند السفر، يلقي الفيديو الضوء على المراحل التي يمر بها الراكب خلال رحلته خاصة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والاتجاه العالمي لإعادة فتح الطيران.

تهدف هذه الحملة إلى منح الركاب الشعور بالثقة في مراحل سفرهم المختلفة سواء في المطارات أو على الطائرات لضمان أن شركات الطيران والمطارات حول العالم تُطبق اعلي معايير الصحة والسلامة الشخصية للحد من المخاطر الصحية، في ضوء اهتمام التحالفات الثلاثة والتي تضم شركات طيران تُمثل أكثر من 50‎% من حركة النقل الجوي العالمية.

ومن ضمن التدابير المتبعة التي سيُطلب من الركاب تطبيقها خلال رحلاتهم بدايًة من إنهاء إجراءات السفر حتى الوصول إلى وجهاتهم المختارة ما يلي:

- يُطلب من الركاب وكذلك العاملين بشركات الطيران والمطارات ارتداء كمامات الوجه في المطار وداخل الطائرة بما يتماشى مع تعليمات الصحة العامة.

- توفير بيئة صحية امنة داخل المطارات بالالتزام بالمسافات الآمنة في جميع الأماكن.

- زيادة وتكثيف التعقيم مع التركيز على أكثر الأماكن المعرضة الي اللمس سواء في المطارات أو داخل الطائرات.

- توافر أنظمة HEPA لتنقية للهواء على متن الطائرات الحديثة والمماثلة لتلك للمستخدمة داخل المستشفيات، حيث تعمل هذه الأنظمة على تنقية 99.9% من ملوثات الهواء.

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