بالمواعيد.. خريطة الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة
كتب - أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموار المائية والري، انتهاء محادثات سد النهضة لليوم السابع على التوالي، في حضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
جاءت خريطة المفوضات كالتالي:
ـ اجتماع الجمعة 10 يوليو عقد للجان الفنية والقانونية مره أخرى.
ـ السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين.
ـ الأحد 12 يوليو اجتماعات لوزراء الدول الثلاث.
ـ 13 يوليو تقديم التقرير النهائي لجنوب إفريقيا.
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