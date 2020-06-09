32.4 مليار جنيه دعمًا.. شاكر يكشف عن إنجازات وزارة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 32.4 مليار جنيه لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، مستعرضًا إنجازات وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية، أن رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتي النقل والتوزيع؛ لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه؛ مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وإفريقيًّا.

ولفت شاكر إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021، تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات؛ لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0.24% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، وزيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار ك.و/س، بنسبة تطور 2.03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

ونوه وزير الكهرباء بانخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرامًا/ (ك.و.س) بنسبة تحسن 0.8% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2019/2020، نتيجة عدة أسباب؛ أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بنحو 26.8% من إجمالي الطاقة المولودة مع زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165.4 مليار كيلووات/ ساعة، بنسبة تطور 4.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

وتابع شاكر بأنه تمت زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4% عن العام المالي المتوقع 2019/2020، مُشددًا على الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول؛ لتوفير الوقود اللازم لمحطات وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات، من أهمها إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفعة واستكمال مشروع تركيب العدادات الذكية مع الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.