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بعد تخطي 35 ألف حالة.. الصحة تكشف أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا وأقل 3

10:35 م الإثنين 08 يونيو 2020
بعد تخطي 35 ألف حالة.. الصحة تكشف أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا وأقل 3

السلطات الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة 1365 حالة جديدة اليوم، فضلا عن وفاة 34 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشدت الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

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