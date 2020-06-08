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"الطيران المدني" تصدر تعليمات للشركات لمواجهة الزحام في المطارات

10:23 م الإثنين 08 يونيو 2020
"الطيران المدني" تصدر تعليمات للشركات لمواجهة الزحام في المطارات

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


قررت سلطة الطيران المدني مساء اليوم الاثنين، إلزام شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بعدة نقاط، في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، خاصة بلشركات التي تنظم رحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى المطارات المصرية.

وطالبت السلطة شركات الطيران أو وكلائها، بتقديم طلبات التشغيل لرحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى سلطة الطيران المدني، قبل تنفيذ الرحلة بـ72 ساعة على الأقل.

كما طالبت شركات الطيران أو وكلائها بالحصول على الخانات الزمنية المتاحة، بالتنسيق مع عمليات المطار المعني بالتشغيل قبل تنفيذ الرحلة بـ72 ساعة، وفور الحصول على تصديق سلطة الطيران المدني.

وأكدت على شركات الطيران بالتنبيه على الأطقم الطائرة، بتوزيع كروت الصحة العامة، وإقرارات العزل المنزلي على الركاب بمحطة الإقلاع، والتأكد من تدوينها كاملة من قبل الركاب على متن الطائرة، وتسليمها إلى إدارة الحجر الصحي بمحطه الوصول.​

مطار القاهرة الدولي وزارة الطيران المدني فيروس كورونا

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