نائب وزير التعليم يستعرض إجراءات تأمين امتحانات الثانوية أمام البرلمان
(مصراوي):
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات اللازمة، لتأمين طلاب الثانية العامة أثناء أداء الامتحانات.
وأكد حجازي خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن هناك تنسيق تام بين التعليم ووزارات الدفاع، والداخلية، والصحة والعديد من الوزارات لتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب.
وعرض نائب وزير التربية والتعليم، فيديو أعدته الوزارة لطمأنة الطلاب والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف من ذلك الفيديو، هو إرسال رسالة طمأنة للطلاب، ووسيلة لتدريب المعلمين القائمين على الامتحانات.
وتضمن الفيديو الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، استعدادًا للامتحانات، حيث تم توفير 17 ألف كاشف حراري في جميع اللجان، كما سيتم توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب، و7 ملايين جوانتي للمصححين والمراقبين والمشرفين وتوزيع مطهرات وتعقيم كامل للمباني.
وشدد على أن توزيع الكمامات وإجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية، شرط لدخول المبنى الدراسي إلى جانب الكشف عن أجهزة المحمول لمواجهة أي محاولات للغش.
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