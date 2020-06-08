طبيب للرحلة.. شركات طيران تتفق مع الحجر على إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، إنه تم إبرام اتفاق ثنائي بين عدة شركات طيران خاصة، مع الحجر الصحي، وهو إجراء اختياري تقوم به بعض شركات الطيران لتوقيع الكشف الظاهري على الركاب أثناء الرحلات وقياس درجات الحرارة.

وأشارت مصادر إلى أنه يصعد على كل رحلة طبيب من الحجر الصحي وفني مساعد معه، ويتم الكشف على الركاب والمساعدة في إنهاء الإجراءات وقياس درجات الحرارة، والتوقيع على إقرار العزل المنزلي بمعرفة كل راكب من خلال قلم خاص بكل راكب لمنع أي تلامس، تحت إشراف الفريق الطبي المرافق على الطائرة.

وأضافت المصادر أن الهدف من الاتفاق هو عدم التكدس داخل صالات الوصول بالمطار.

وتابعت المصادر: يقوم طاقم الطائرة برشها وتعقيمها تحت إشراف طبيب الحجر الصحي، قبل الإقلاع من القاهرة، وكذلك قياس درجات حرارة الطاقم ومناظرته، للتأكد من سلامتهم.

كانت عدة شركات طيران خاصة تعمل بمطار القاهرة الدولي اتفقت مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة؛ لتوقيع الكشف الطبي على ركابها خلال وجودهم على متن رحلاتها الاستثنائية القادمة من الخارج؛ بهدف التيسير عليهم داخل صالات الوصول، للحد من الزحام.