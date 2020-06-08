مقترح برلماني بتوفير بدل واقية للقائمين على غسل ودفن موتى "كورونا"

تقدمت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والأوقاف، بشأن ضرورة توفير بدل واقية للقائمين على عملية تغسيل ودفن المتوفيين فى فترة جائحة كورونا.

وأكدت، أن هناك أخطار تلاحق القائمين على من يتولى تغسيل الميت في تلك الفتره خصوصًا المتوفين نتيجة إصابتهم بفيرس كورونا، وهناك من يتوفى دون علمه الإصابة بهذا الفيرس، ويكون القائم على تغسيله معرض بشكل كبير للإصابة، ومن ثم فلابد من بحث إجراءات لحمايته وتأمينهم.

وأشارت إلى أن هذه الإشكالية سببت عزوف الكثيرين عن تغسيل الميت المصاب بكورونا ودفنه خوفًا من نقل العدوى مما يؤذي نفسية أسر الميت وينعكس بالسلب على سلوك المجتمع.

ولفتت إلى أن مركز الأزهر للفتوى سبق وأن أوضح حكم تغسيل وتكفين المَيت بمرض وبائي كـ(كورونا)، حيث شدد أن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجِنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل بمخالطة المَيت المُصَاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يَعرِف إجراءات الوقاية وأحكام الشَّريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغُسل والتَّكفين خيرٌ وأولى.

واقترحت النائبة توفير بدل واقية لمن يتولون تغسيل وتكفين الميت (أيا كان سبب الوفاة في فترة الجائحة) حفاظا على أمنهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.