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"التنمية المحلية" تكشف مصير أموال المواطنين حال تعديل تراخيص البناء الخاصة بهم

10:54 ص الأحد 07 يونيو 2020
"التنمية المحلية" تكشف مصير أموال المواطنين حال تعديل تراخيص البناء الخاصة بهم

خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجري في الوقت الحالي مراجعة تراخيص البناء الصادرة ومدى توافر اشتراطات البناء بها على أرض الواقع في جميع المحافظات.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد: فيما يتعلق بمصير أموال المواطنين أصحاب التراخيص التي سيتم تعديلها وفقا للارتفاعات المسموح بها، فالوزارة ليست مختصة بها.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: استرداد الرسوم وغيرها من الأمور المادية محلها الإدارات الهندسية بالأحياء، لأن الترخيص الصادر من الحي يصدر بناء على اشتراطات محددة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بوقف تراخيص البناء في جميع المحافظات، ووقف عمليات البناء بشكل كامل في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، فضلا عن عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتضمن القرار مراجعة التراخيص الصادرة بالفعل لمعرفة مدى مطابقتها للقانون والواقع بالنسبة لعدد الأدوار المرخص بها، وكذلك توافر الجرجات في الأبراج.​

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية تراخيص البناء

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