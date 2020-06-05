أستاذ فلسفة: وليام جيمس أخرج البراجماتية من حيز الدين ووصفها بـ"الصدق"
كتب- محمد عاطف:
قالت الدكتورة سامية عبدالرحمن، أستاذ الفلسفة المعاصرة وفلسفة القيم بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد فلسفة صحيحة تمامًا، ولا يوجد فلسفة خاطئة تمامًا، مشيرة إلى أنها ترى أن "البراجماتية" اتجاه فلسفي وليست مذهب، لأن الاتجاه منفتح، أم المذاهب الفلسفية منغلقة على نفسها.
وأضافت عبدالرحمن في لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، إن مؤسس البراجمانية الفيلسوف تشارلز ساندرز بيرس، وضع نظرية المعنى فقط، لكن الفيلسوف وليام جيمس، توسع في هذا الفكر، وخرج به من حيز الدين رغم نشأته الدينية، وجعل أفاقها مرن.
وأشارت عبدالرحمن، إلى أن الحالة النفسية للفيلسوف وليام جيمس، أثرت في كتابه، فعندما تعرض لأزمة نفسية كتب كتاب "مبادئ علم النفس" وبعدها كتب "إرادة الاعتقاد"، منوهة إلى أن "جيمس كان يرى أن معنى البراجماتية في الصدق، وكان يقول الصدق هو مرادف المنفعة أو ما يحقق للشخص المنفعة".
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