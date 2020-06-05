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برلماني: تجهيز 35152 سريراً بالمستشفيات إنجاز كبير للدولة فى مواجهة كورونا

01:05 ص الجمعة 05 يونيو 2020
برلماني: تجهيز 35152 سريراً بالمستشفيات إنجاز كبير للدولة فى مواجهة كورونا

المهندس محمد فرج عامر

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للمجلس، خاصة فيما يتعلق متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد وآخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا إجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، هذا إلى جانب موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية.

وقال " عامر " فى بيان له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا جبارة وحققت إنجازات كبيرة فى مواجهتها الشاملة مع فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك وصول إجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" إلى 340 على مستوى الجمهورية، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، إضافة إلى قيام الدولة بتجهيز 36 مستشفى أخرى ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

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