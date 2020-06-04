حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في القمة العالمية للقاحات.. وهيئة الدواء تعلن الآثار الجانبية لأدوية المناعة
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للقاحات إلكترونيًا، ومناقشة رئيس الوزراء ملامح استراتيجية توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وإعلان هيئة الدواء المصرية الآثار الجانبية لتناول أدوية المناعة، وإصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس "كورونا".
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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