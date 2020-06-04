اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة من السعودية والكويت ولبنان

كتب- محمد عبيد:



يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 13 رحلة دولية من 3 دول عربيه عليها حوالي 2400 مصري من المتواجدين بالخارج ومنعتهم توقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا من العودة من الخارج.



وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 9 رحلات جوية استثنائية تصل قادمة من السعودية، ورحلتين من الكويت، و3 رحلات من لبنان، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، يقوم أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالات الوصول.



كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، و رحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​