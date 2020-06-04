الحالة الثالثة.. وفاة عامل بـ"إيرادات القلعة والجمالية" بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب- محمد صلاح:



كشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن وفاة الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا المستجد بإيرادات القلعة والجمالية لأحد العاملين بوحدة الكشف ويدعى هشام محروس إثر إصابته بالفيروس مما أدى لتدهور حالته الصحية.



وتعتبر تلك الحالة الثالثة في إيرادات القلعة والجمالية التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد وفاة كل من المهندس أحمد دسوقي، مدير الإدارة العامة لشبكات القلعة ورئيس التفتيش التجاري، ما دفع الشركة لاتخاذ قرار بإغلاق المبنى لمدة أسبوعين مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير اللازمة للقضاء على انتشار الفيروس.