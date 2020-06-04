أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تضم 161 قيادة.. التنمية المحلية: الإعلان عن أكبر حركة تنقلات بالمحافظات اليوم

05:30 ص الخميس 04 يونيو 2020
تضم 161 قيادة.. التنمية المحلية: الإعلان عن أكبر حركة تنقلات بالمحافظات اليوم

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية.

وقال شعراوي، في بيان، إن الحركة تضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.

ومن المنتظر إعلان تفاصيل الحركة والأسماء اليوم الخميس.

حركة تنقلات التنمية المحلية محمود شعراوي قيادات المحافظات

الخبر التالى:

كورونا في 24 ساعة| خطة الحكومة لاستئناف الرياضة وانخفاض الإصابات والوفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان