تضم 161 قيادة.. التنمية المحلية: الإعلان عن أكبر حركة تنقلات بالمحافظات اليوم
كتب- محمد نصار:
اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية.
وقال شعراوي، في بيان، إن الحركة تضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.
ومن المنتظر إعلان تفاصيل الحركة والأسماء اليوم الخميس.
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