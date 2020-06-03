حدث في 8 ساعات| كشف المحافظات الأقل إصابة بكورونا.. وتشييع جثمان رجائي الميرغني
كتبـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تلقي الرئيس السيسي دعوة لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا، وإعلان المحافظات الأقل تسجيلا للإصابات بـ"كورونا"، وتشييع جنازة رجائي الميرغني ودفنه بمقابر الأسرة بـ15 مايو.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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