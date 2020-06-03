الأوقاف: 100 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020م وقدرها 100ألف جنيه، من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته، وبناء على ما عرضه الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بتسيير أعمال نقيب القراء.