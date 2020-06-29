محافظة القاهرة: إخلاء وهدم الجمعية التعاونية للأثاث لتعديها على حرم سور مجرى العيون

القاهرة- (أ ش أ):



بدأت محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، في إخلاء وهدم وإزالة الجمعية التعاونية للأثاث وملحقاتها للتعدي على حرم سور مجرى العيون، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن وقيادات وزارة السياحة والآثار، وفقًا لتوجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وقالت نائب المحافظ إن المبنى مخالف ومتعد على حرم الآثار بسور مجرى العيون وهو موجود وملاصق للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي، وهذا المبنى يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي بدورها تقوم بتزويد سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها للقلعة سابقًا، بالإضافة إلى أن المبنى مجاور أيضًا لمنطقة تطوير العشوائيات.

وعن طبيعة المبنى، قالت نائب المحافظ إنه يتكون من مقر لجمعية صناع الأثاث، والتي تنقسم إلى جزأين أرضي وهو معرضًا لعرض الأثاث المنزلي، وعلوي وهو ورش التصنيع، ثم سطح المبنى، وهو عبارة مكان يشبه المخزن.

وأشارت عبدالمنعم إلى أن هذا القرار أخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام لأنه شكل أهمية كبيرة لوجوده بجانب سور مجرى العيون وهو أثر له أهميته إلى جانب وجوده وسط منطقة عشوائية تدخل حيز تطوير المناطق العشوائية بالإضافة إلى وجوده خلال طريق سير المومياوات الملكية ولذلك وجب تنفيذ الإزالة لما يشكله هذا المبنى (جمعية صناع الأثاث) من تشويه عام لبانوراما الأثر.

يأتي ذلك احترامًا لهيبة الدولة وتنفيذًا للقانون وبناء على قرارات الدولة التي صدرت بوجوب تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمبنى المقر الخاص بجمعية صناع الأثاث بسور مجرى العيون وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع الجهات الشرطية والمعنية.