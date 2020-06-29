انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر ولمدة أربعة أيام

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت اليوم الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة الدقة في اختيارهم.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.

وبين أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت اليوم وتستمر ليوم الاثنين الموافق 6 يوليو تنقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.

المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.

وأكد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.