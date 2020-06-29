"لن نعود للفوضى وكل حاجة غلط هصلحها".. نص رسائل السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنفيذ المشروعات الجديدة كان ضروريًا لموجهة البناء العشوائي المخالف وتنظيم حركة المرور وللمصلحة العامة.

ووجه الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية اليوم الاثنين، عددًا من الرسائل للشعب المصري، قائلًا إن الدولة واجهت مشكلات الطرق بالقاهرة بسبب البناء المخالف، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ 5 سنوات لتطوير طرق القاهرة وكان لابد من الموازنة بين المصلحة العامة للمواطن والمصلحة العامة للدولة.

وتابع قائلًا: "خلال 6 سنوات الدولة صممت على البناء بمشاركة أبناء الوطن لتسهيل الحركة وعملنا على التيسير على المواطنين فى العاصمة القاهرة وإعادتها لرونقها".

وقال الرئيس السيسي معلقًا على صورة لزحام مروري في القاهرة إن الزحام المروري ينتشر في العديد من المحافظات في القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المناطق في القاهرة الكبرى، متابعًا: "ليه المصريين سكتوا كده؟.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده؟".

وأضاف الرئيس السيسي - خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة - أن الشوارع المزدحمة لن يجدي معاها المرور، متابعًا: "قولت من 6 سنين.. نبني الدولة معًا وايدنا في ايد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، واتكلمت مع الدكتور مصطفى مدبولي هنفتح في المريوطية والجيزة من أجل تسهيل حركة الناس".

وقال السيسي: "ننظر إلى هذه الصورة ونفكر فيها جيدا، الصورة فيها كثيرا من شوارع القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى بهذا الشكل، وكنت بتحدث لم يفكر محافظ كان أو رئيس حي أو وزير مختص يقول يجب أن نتوقف عن البناء في هذه المحافظات أو في حالة البناء نقلل من المباني المرتفعة بمقدار النصف" .. وتطرق بالقول :"هو الحل فقط إننا نقول وقتها لماذا المرور لم ينظم الحركة في البلد"

وتابع قائلا:" لكي توفر للمواطنين أبسط شيئ إنه يسيير بيسر وسلام بنتحدث في 175 مليار جنيه في السنة نخليهم 100 أو 50 إذ كنا هنصرف عشان نرفع كفاءة شبكة الطرق في مصر 200 أو 250 مليار جنيه معناه في ثلاث أو أربع سنوات نعوض الخسائر ديه بما فيه الوقود والتلوث الذى يضر الناس".

وقال الرئيس السيسي: "حبيت أتوقف في النقطة ديه عشان لما تيجي الناس كتير تلاقي أننا بنوقف البناء يتصوروا إننا ضد مصالحهم لأ .. أربط بين الذى تفكر فيه ومصلحتك الشخصية وبين المصلحة العامة للدولة والناس".

وقال: "اليوم سيتم عرض جزء من العمل الذي تم تنفيذه على مدار الـ5 شهور الماضية، لكن إحنا بنعمل منذ 6 سنوات، صحيح شغالين منذ 6 سنوات، طريق السويس كان حارتين رايح وحارتين جاي، والطريق ده كان بيتوقف أمام ألماظة عند القوات الجوية ويبقى الصف واقف لحد الأمن المركزي والروبيكي، والآن لا يوجد هذا، رغم الزيادة اللي حصلت في عدد المركبات المتحركة".

وأضاف الرئيس السيسي: "تاني كنت بكلم الدكتور مصطفى وبقولو هنفتح المحاور بتاعة الجيزة إزاي.. فقالي تعويض الناس في الكيلو علشان أفتح طريق هيكلفني مليار جنيه.. يعني لو عاوز أعمل محور طوله 7 و8 كيلومترات هيكلفني من 7 إلى 8 مليارات جنيه تعويضات لأننا مش هنقول للناس اللي موجودة هناك امشو.. وتحملو انتو الموضوع ده.. إحنا هنشيل الناس وهنعوضها علشان تعيش في أمان وسلام وكمان هنخلي الناس اللي عايشة مكان ما هنفتح تعيش كويس وده إجراء بنعمله مع اي حد".

وتابع: "أنا بكرر الحديث تاني عشان كتير مننا لا يتوقف أمام قرارات قد تجدونها غريبة".

وأضاف الرئيس السيسي: "النقطة التانية اللي عاوز أقولها.. يمكن الكلام بس بيتقال على الطرق لكن صدقوني إحنا كل قطاعات الدول اشتغلنا فيها كده علشان بس الأمور تبقى واضحة.. كل قطاعات الدولة يعني إيه؟.. يعني إحنا عملنا بنفس المستوى ده الجهد والتكلفة بتاعة شبكة الطرق القومية وغيرها مثلًا في قطاع زي قطاع الطاقة.. أيوة.. وتكلف من 600 إلى 650 مليار جنيه علشان نوصله لمستوى جودة يليق بيكم ويليق بالحاضر و مستقبلنا القادم .. 600 مليار وشغالين ونفس الكلام في قطاع الزراعة".

ووجه الرئيس السيسي للمسؤولين كلمة قائلًا: "إوعى تفتكر نفسك كمسؤول هتقدر تشوف إلا إذا كنت طول ما إنت ماشي تبص كويس وتفحص وتفكر، علشان تقول إن المشكلة دي ممكن نحلها أم لا، ودي نقطة".

وأضاف السيسي: "أما النقطة الثانية، مثلًا مشروع في الروبيكي مدينة الجلود يأتيني خبر إن الناس بدأت تتعدى وتقوم بعمل عشوائيات داخل المدينة".

لماذا نفعل دلك؟ يجب أن تكون في أبهى صورة ونحسن استخدامها، ولو المعنيين بالموضوع سواء كانوا شركة تدير المدينة أو أى شخص آخر، يعرف طلبات الناس عوينقلها لنا ونحن المسوؤلين نجد له حل".

وطالب الرئيس السيسي من رئيس الوزراء بإزالة أي تعد موجود، قائلًا: "قلت سابقًا وسأكررها في كل مرة خلال لقائنا.. نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء، الموضوع ده انتهى، هذه مراحل عشناها واستحملنا فيها حتى تصل الدولة إلى ما كانت تستطيع أن تجابه تحدياتها ومشاكلها، لكن الفوضى مرة ثانية تدخل تعمل ما تريده هذا أمر غير مقبول هذه بلدنا كلنا".

وتابع: "اليوم في العرض اللي هتشوفوه، كان عرض عليا اللواء إيهاب منذ أيام، الجزء المتبقي بتاع مدينة نصر.. أبو داود.. والظاهري.. ومكرم عبيد.. وأحمد فخري، وحسن مأمون، وذاكر حسين، بيكلمنا عن 28 كيلو هناخدهم من المناطق الخضراء الموجودة في الشوارع دي، كانت قبل كده من 20-25 سنة ما كنتش محتاج تعمل ده، لو أنت احترمت الارتفاعات المطلوبة في مدينة كمدينة نصر، كان التخطيط يقول 3-4 أدوار وجراج أسفل منها، أصبح الآن 13-14 طابقًا والجراج يتم عمله بشكل معين، ويقولوا ليس صالحًا للاستخدام والعربيات تقف في الشارع إللى له 3 محاور حركة".

وأردف قائلًا: "عرض إيهاب عليا نشيل من الجزر الخضراء علشان نخلي الحركة أسهل على الناس، وما تكلمت عنه تكلفته 500-600 مليون جنيه، في الشوارع، وتبقى إنت فرحان إنك بتنبي 14 طابقًا علشان يبقى لك عائد ومكسب، بس إنت بتئذي بلدك، والكلام ده مش نظرة سلبية لا ولا حاجة إحنا زي الفل وماشيين وهنمشي أكثر وهنعمل حاجتنا، بس خلي بالكم مش هسيبكم، كل حاجة غلط هصلحها بفضلك يارب، وهترجع مظبوطة زي الدول، واحترامًا لكم وتقديرًا ليكم ومحبة فيكم يا مصريين تعود مصر دولة كما ينبغي أن تكون".

وعقب الرئيس السيسي، على كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، خلال حديثه عن العمارة التي تمت إزالتها والتي تعد تشويها لكوبري الحلمية، قائلًا: "أنا عايز أقول عن العمارة دي نقطة مهمة، هي مش بس مشوهة الكوبري، إنت عايز تعمل حركة جانبية تحت علشان حجم الحركة داخل هذه المنطقة لأنها مكتظة بالسكان".

واستعرض الرئيس السيسي العمارة، متسائلًا: "الناس دي هتقعد فين وهتتحرك إزاي، ولو عندها عربيات هتحطها فين، كام دور، ومين إداهم الترخيص، هو مالوش ذنب، الموضوع مش فساد، الموضوع الناس مش عارفة هو مين، سواء كان رئيس حي وأنا آسف إني بقول كده، أو محافظ، أنا بتكلم مش على القاهرة، أنا بتكلم بصفة عامة، نحن محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا إزاي، إيه ده، أنا بجيب الصور دي والكلام ده أنا بشوفه لما بنزل أتمشى بالعربية أشوف الدنيا فيها إيه في بلدنا، أنا مش بعيد عنكم، بشوف إن نحن إللي عاملين المشكلة بنفسينا، إحنا اللي ساكتين، بتديله ليه ترخيص، وترخيص بالحجم ده ليه، هو ما فيش علم بيقول إنك لازم تعمل حسابك على الحركة وسهولتها للناس اللي هتبقى قاطنة في المكان ده ولا هي الفكرة إن إحنا منفصلين عن بعض، وستجدوا من إللي أنا بقول عليه كتير، ولسه لما ندخل قدام".

وقال الرئيس السيسي: "عرفنا نطور بعض الطرق والوصلات على مساحات فارغة لكن لو في مساكن ناس حنضطر نعوض الناس دي كلها ونشلها، أنا بكرر الكلام ده علشان تساعدونا لأن الفلوس التي تصرف في إصلاح ما نحن فيه أموال كثيرة جدًا جدًا ومش حنتردد أبدًا أننا نصرفها لكن لازم تساعدونا".

وتابع: "هناك وصلات تم إنشائها داخل أراضي الهايكستب لتطوير محور السويس، حيث أن طريق السويس كان حارتين فقط وأننا رفقنا بالمواطن بتطويره"، موضحًا: "أنت علشان نحل كل المسائل في مصر محتاجين تليريونات كتير جدًا وإن شاء الله إحنا حنكمل".

وأضاف: "إحنا هنا حنعمل نظام مروري متطور لمراقبة سرعة السيارات، علشان نحكم سرعات الناس، إحنا مش حنفرح الناس تموت نفسها".

وأكمل: "ده حيديني أمان على الطرق، لو إحنا عملنا الكلام ده حيديني سيطرة على الطرق باستخدام الوسائل الحديثة عن طريقه تنبيه السائق عن سرعته ومخالفاته على الطريق".

وتعليقًا على ثورة 30 يونيو، قال الرئيس: "الفضل لله ثم للمصريين لأنهم بتكاتفهم ووقفتهم التي ما زالت حتى الآن صامدة صخرة قوية جدًا يتحطم عليها أي تحدي، وكما قلنا الموضوع لم يعمله أحد بمفرده وإنما فعلناه جميعًا".