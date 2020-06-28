طارق شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان "اللغة العربية" للثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفًا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.

يأتي ذلك في إطار اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وأضاف حجاز أن 112 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبًا وطالبة من المدارس الرسمية، و5 طلاب مدارس بمصروفات، و16 طالبًا وطالبة "منازل"، كما حصل 6606 طلاب وطالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبًا وطالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبًا وطالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.