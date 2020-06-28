تجاوز مليارًا ونصفًا.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد في تاريخها
كتب- مصراوي:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوي في تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، وهذا يُسهم في تأمين رواتب الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أية مشكلات، مضيفًا: "كنا نسعى لتحقيق هذا المستهدف".
وأشار جمعة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، إلى أن الإيرادات والأرباح تجاوزت مليارًا ونصف المليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط ٢٤٦ مليون جنيه.
وسأل أسامة العبد، رئيس اللجنة، الوزير، قائلًا: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟!".
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