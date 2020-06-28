أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تجاوز مليارًا ونصفًا.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد في تاريخها

01:27 م الأحد 28 يونيو 2020
تجاوز مليارًا ونصفًا.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد في تاريخها

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوي في تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، وهذا يُسهم في تأمين رواتب الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أية مشكلات، مضيفًا: "كنا نسعى لتحقيق هذا المستهدف".

وأشار جمعة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، إلى أن الإيرادات والأرباح تجاوزت مليارًا ونصف المليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط ٢٤٦ مليون جنيه.

وسأل أسامة العبد، رئيس اللجنة، الوزير، قائلًا: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟!".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف

الخبر التالى:

إنفوجرافيك.. الاستثمار الأجنبي المباشر يستمر في التدفق على مصر كوجهة أولى للاستثمار بإفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تحدد هوية المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا