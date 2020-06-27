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برلماني يحذر مستثمري السياحة من مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

11:51 م السبت 27 يونيو 2020
برلماني يحذر مستثمري السياحة من مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

مجلس النواب

(مصراوي):

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالقاهرة، بتصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التي أكد فيها استعداد الدولة لاستقبال السياحة الخارجية من أول يوليو وأنه جرى اعتماد الإجراءات الاحترازية المعتمدة من مجلس السياحة والسفر.

وأعلن مسعود في بيان أصدره اليوم السبت، تأييده لتأكيد العناني بأن أي فندق يخالف الإجراءات الاحترازية سيتم سحب رخصته وإغلاق الفندق مباشرة، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مجلس النواب فيروس كورونا كوفيد 19 حزب مستقبل وطن

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