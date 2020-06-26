​"الزراعة" تصدر نشرة مصورة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة في يوليو

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتشمل التوصيات الآتي:

أولًا: أهم المعاملات

متابعة إزالة الحشائش

ثانيًا: التسميد

- التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريًا، على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريًا على دفعات أسبوعية.

وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر.

أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة، فيفضل إضافة الآزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرًا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة.

ثالثًا: الري

شهر يوليو السنة الأولى 18 لتر/شجرة

السنة الثانية 25 لتر/ شجرة

السنة الثالثة 35 لتر/ شجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة

السنة الخامسة 70 لتر/ شجرة

السنة السادسة 80 لتر/ شجرة

السنة السابعة 90 لتر/ شجرة

برنامج الري

الري يوميًا في الأراضي التي تروى بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار، وكل 15-21 يومًا في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة.

رابعًا: المكافحة

مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني، كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصى به.

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