"الزراعة" تصدر نشرة مصورة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة في يوليو
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.
وتشمل التوصيات الآتي:
أولًا: أهم المعاملات
متابعة إزالة الحشائش
ثانيًا: التسميد
- التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريًا، على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريًا على دفعات أسبوعية.
وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر.
أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة، فيفضل إضافة الآزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرًا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة.
ثالثًا: الري
شهر يوليو السنة الأولى 18 لتر/شجرة
السنة الثانية 25 لتر/ شجرة
السنة الثالثة 35 لتر/ شجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة
السنة الخامسة 70 لتر/ شجرة
السنة السادسة 80 لتر/ شجرة
السنة السابعة 90 لتر/ شجرة
برنامج الري
الري يوميًا في الأراضي التي تروى بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار، وكل 15-21 يومًا في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة.
رابعًا: المكافحة
مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني، كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصى به.
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