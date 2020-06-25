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بالشروط.. محافظة الجيزة تعلن عن محلات وقروض بدون فوائد للشباب

10:58 م الخميس 25 يونيو 2020
بالشروط.. محافظة الجيزة تعلن عن محلات وقروض بدون فوائد للشباب

محافظة الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وجود محلات فارغة بمراكز الصف ومنشأة القناطر والواحات البحرية لشباب الخريجين.

وأكدت محافظة الجيزة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن جهاز التمويل يقوم بتمويل المشروع ابتداء من قيمة 5 آلاف جنيها وحتى 20 ألف جنيه في صورة بضائع وليس بسيولة، ويتم سداد المبلغ على 3 سنوات بدون فوائد.

وحدد الجهاز شروط التمويل كالتالي:

- يبلغ الشخص من ٢١ سنة حتى ٤٠ سن.

- إحضار موقف الذكور من التجنيد.

- ألا يقل المؤهل عن دبلوم أو ما يعادلها.

- عدم الحصول على وظيفة.

- وجود ضامن حكومة للقرض.

- إحضار عرض اسعار مختوم وسجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وأشارت محافظة الحيزة، إلى أنه يبدأ تقديم الطلبات عن طريق خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ويتم استيفاء الأوراق في مقر الجهاز.

محافظة الجيزة منشأة القناطر الواحات البحرية

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