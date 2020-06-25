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مرحلة أولى.. إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية أمام الزائرين

04:42 م الخميس 25 يونيو 2020
مرحلة أولى.. إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية أمام الزائرين

المتحف المصري

كتب- مصراوي:

حددت وزارة السياحة والآثار، عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المتاحف والمواقع شملت 5 متاحف هي: النوبة، والأقصر، والمصري بالتحرير، والفن الإسلامي، والقبطي، بالإضافة إلى 8 مواقع أثرية هي معابد أبوسمبل وفيلة بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

المتاحف الآثار وزارة السياحة

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