ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلا.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الخميس، أن فصل الصيف بدأ منذ الأحد الماضي، لكننا هذه الأيام نشهد طقسا مستقرا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية.

وتابع: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري خلال اليومين المقبلين بين 33 و35 درجة، و27 و28 درجة على السواحل الشمالية، و36 حتى 38 على جنوب سيناء، بينما تسجل على شمال الصعيد 35، وتتراوح أيضًا على جنوب الصعيد بين 40 و41 درجة.

وأشار إلى وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة كتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي يمتد تأثيره على كافة أنحاء البلاد مما يزيد من شهورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح معتدلة يقتصر نشاطها على جنوب سيناء، كما تتواجد الشبورة الخفيفة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة لكنها غير مؤثرة.