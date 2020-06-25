وزير التنمية المحلية يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات



كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.



ووصل شعراوي والهجان لمقر المدرسة حوالي الساعة 8:45 صباحاً، حيث بدأ توافد الطلاب على مقر المدرسة، ووجه الوزير، التحية للطلاب المصطفين للدخول إلي المدرسة وقياس درجة الحرارة بجوار أبواب وسور المدرسة.



كما وجه لهم كلمات التشجيع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات، وطالبهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأمنهم داخل وخارج اللجان.



وعقب ذلك، تابع وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، مرحلة دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم.



وطالب شعراوي، الطلاب بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، كما حرص الوزير علي تسليم عدد من الكمامات الطبية لبعض الطالبات خلال دخولهم إلى اللجان.



كما تفقد شعراوي، بعض لجان الامتحان داخل المدرسة أثناء دخول الطلاب، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.



وتابع الوزير والمحافظ، سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التي تعاني من أية أعراض، من جانب طبيب متخصص.



واستمع شعراوي والهجان إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور على اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لأي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب.



وتأكد الوزير من عدم وجود أي حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في المدارس التي زارها وتواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ.



وناشد وزير التنمية المحلية، عدد من أولياء الأمور الذين جاءوا مع ذويهم إلي مقر المدرسة، بعدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.



وأشاد شعراوي، بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان والتنسيق بين محافظ القليوبية وكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.



ومن جانبه أشار اللواء عبدالحميد الهجان، إلى أنه تم تجهيز اللجان بالمحافظة بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيبا أو زائر صحيا على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان كما تم توفير 12 سيارة اسعاف، لافتا إلى وجود تعليمات بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.