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كرم جبر: احتفال كبير يليق بتاريخ مكرم محمد أحمد

08:39 م الأربعاء 24 يونيو 2020
كرم جبر: احتفال كبير يليق بتاريخ مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفي كرم جبر والكاتب الصحفي مكرم محمد أحم

كتب- مصراوي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد، بالاحتفال بمكرم محمد أحمد، بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، واعترافاً بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها.

وقال جبر، في بيان، الأربعاء، إنه زار مكرم في منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأي والخبرة.

من جانبه، أكد مكرم تهنئته وسعادته، مشيراً إلى أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، وأكد أنه لن يبخل في أي وقت في تقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التي قادها بنجاح.

كرم جبر مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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