محافظ الجيزة يطالب أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط لجان امتحانات الثانوية

كتب- أسامة علي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم وضع حلول عاجلة لأبرز المعوقات المرصودة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي غدا الخميس، طلاب شهادة الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية، كثاني أيام امتحان الثانوية.

وشدد محافظ الجيزة، على أنه تم الاستقرار على عدد من النقاط لتنفيذها خلال الأيام المقبلة في الامتحانات كالتالي:

- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط اللجان مما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة.

- التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت مناسب لمنع وجود كثافات أمام اللجان ولن يسمح بدخول أي طالب بعد الساعة التاسعة صباحاً .

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أولا بأول.

- التأكيد على توفير عدد كافي من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

- التأكيد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.

- التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

وأكد راشد، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تتكامل بتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لكي تمر الامتحانات بالصورة الجيدة.