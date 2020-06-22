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​"حار وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

10:27 م الإثنين 22 يونيو 2020
​"حار وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الثلاثاء، طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة، وساد طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة شبورة مائية

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