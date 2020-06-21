أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رفع سن المعاش وتعويض المصابين.. أبرز تعديلات "المهن الطبية" بعد إحالته إلى البرلمان

03:19 م الأحد 21 يونيو 2020
رفع سن المعاش وتعويض المصابين.. أبرز تعديلات "المهن الطبية" بعد إحالته إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة في الأسبوع الأول من يولو المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.

وجاء أبرز المعلومات على النحو التالي:

- نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه.

- رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون؛ لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة؛ للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.

- نص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

- يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية

وحدد القانون المستفيدين من من صندوق المخاطر، وهم الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي؛ بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام البرلمان، إن القانون سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة

الخبر التالى:

لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية.. برلمانية تطالب الداخلية بوضع حواجز أمام المدارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحدد 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا: تناولوها يوميا